Трамп заявил, что верит в версию случайного убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Трамп отметил, что имеет вопросы к саудовского принца, который назвал убийство журналиста "неприемлемым"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, заявил, что верит версии Саудовской Аравии о случайном убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Как сообщается, на вопрос, считает ли Трамп объяснение Эр-Рияда таким, что вызывает доверие, Трамп ответил "да". Кроме того, Трамп отметил, что у него есть вопросы к саудовскому принцу Мухаммеду, который назвал убийство журналиста "неприемлемым".

Отмечается, что американский президент также затронул вопрос возможных санкций против Саудовской Аравии, однако выразил надежду, что Конгресс не заблокирует поступление Соединенным Штатам "миллиардов долларов" от продажи оружия саудитам. Прежде чем принимать меры, Трамп хочет сначала поговорить с саудовским наследным принцем.

В издании подчеркнули, что решение Трампа принять версию убийства Саудовской Аравии идет в разрез с позицией американских спецслужб, которые считают, что Хашкаджи был убит не случайно во время драки, а спланировано по приказу высокого уровня королевского суда Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле и отправила в отставку заместителя главы разведки.

Отметим, журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.