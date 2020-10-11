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Трамп заявил, что полностью выздоровел от COVID-19 и восстанавливает массовые митинги

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп уверяет, что полностью излечился от COVID-19 и не представляет угрозы с точки зрения передачи вируса другим. Он готовится вернуться в предвыборную кампанию в понедельник и возобновить массовые митинги.

Об этом пишет "Голос Америки".

Он добавил, что больше не принимает лекарств от коронавируса.

"Я сдал самый большой тест, по самым высоким стандартам, и я в отличной форме", - сказал Трамп.

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Он также добавил, что "поборол этот сумасшедший, ужасный китайский вирус", а также, что имеет к нему иммунитет.

Ранее врач Трампа Шон Конли заявил, что президент США, который переболел коронавирусом, больше не заразен.

Напомним, коронавирус у Трампа подтвердили 2 октября. Вместе с ним COVID-19 заболела и его жена Мелания.

РБК-Украина писало, что 10 октября Трамп появился без маски перед своими сторонниками во время первого публичного мероприятия с момента заражения COVID-19.

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Новости Украины КоронавирусДональд Трамп