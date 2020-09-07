Трамп выступил за остановку строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Трамп заявил во время брифинга.

Он подчеркнул, что был первым, кто предложил остановить строительство газопровода.

"Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока я не поднял эту тему", - заявил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление Навального.

Кроме того, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила введение санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

До этого претендент в лидеры партии ХДС Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, что Навального отравили ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к нападению мог быть причастен Кремль, а некоторые политические силы в Германии выступили за введение санкций против "Северного потока-2".