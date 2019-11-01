Трамп выдвинул кандидатуру на пост нового заместителя госсекретаря

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана, который занимает должность специального представителя Америки по Северной Корее, на пост заместителя государственного секретаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что Бигану, после назначения на новую должность, оставят полномочия по переговорам с КНДР о ядерном разоружении, которые он возглавлял.

На должности он должен заменить Джона Салливана, которого Трамп выдвинул на пост американского посла в Российской Федерации. Ранее на эту должность планировался Стивен Биган.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время покинет свой пост.

Напомним, переговоры между США и КНДР о ядерном разоружении зашли в тупик в феврале этого года, после переговоров во Вьетнаме. В октябре Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что для возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова США должны отказаться от враждебной политики по отношению к КНДР.