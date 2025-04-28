Трамп вигнав Макрона з переговорів із Зеленським? ЗМІ з'ясували, що сталось насправді

Президент США Дональд Трамп не говорив французькому президенту Емманюель Макрону піти із зустрічі з їхнім українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Що передувало

Минулими вихідними президент України Володимир Зеленський провів коротку зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, під час похорону Папи Римського.

У ЗМІ з'явилось відео, на якому президент Франції Еммануель Макрон підходить до Трампа та Зеленського перед їх розмовою. Також на відео видно, що спершу в залі базиліки Святого Петра розставляють три стільці.

Це і викликало припущення про те, що Макрон також хотів брати участь у розмові Трампа та Зеленського. Однак потім третій стілець було прибрано.

Видання Sun проаналізувало відео й нібито прочитало з губ, що Трамп сказав Макрону: "Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути".

Що сталось насправді

Як пише Telegraph, їх джерело в Єлисейському палаці спростувало заяви про те, що Трамп вигнав Макрона.

Наскільки відомо, під час розмови тет-а-тет Трамп почав розмову з Зеленським з того, що назвав "огидними" напади Росії на цивільне населення.

Джерело, близьке до переговорів, повідомило, що склалося враження, що Трамп "відчуває себе майже трохи обпеченим Путіним, який атакував мирних жителів у Києві", через що "він виглядав трохи нерозумно".

Хоча точний характер розмови можна інтерпретувати по-різному, французькі дипломатичні джерела дали зрозуміти, що крісло призначалося для перекладача, а не для пана Макрона, і применшили будь-яку напруженість.

"Люди ламають голову над третім кріслом. Воно призначалося для перекладача, але врешті-решт перетворилося на тет-а-тет", - повідомило джерело The Telegraph.