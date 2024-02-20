Трамп відреагував на смерть Навального, але у своєму стилі

Колишній президент США пов'язав свої власні юридичні проблеми зі смертю Навального. У п'ятницю, 16 лютого, Трампу було наказано виплатити штраф у розмірі 354,8 мільйона доларів у рамках рішення суду у цивільній справі про шахрайство.

"Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, неухильний розвиток, коли великі, радикально ліві політики, прокурори і судді ведуть нас шляхом до руйнування. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми - нація в занепаді, нація-банкрут", - заявив він.

Президент Джо Байден і суперник Трампа, який залишився на праймеріз у президентських перегонах 2024 року, Ніккі Гейлі безпосередньо поклали провину за смерть Навального на російського диктатора Володимира Путіна.

У вихідні Гейлі зазначила, що Трамп зберігає мовчання щодо смерті Навального, і закликала колишнього президента "відповісти, чи вважає він Путіна відповідальним за смерть Навального".

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційних причин смерті Навального досі не названо. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ імовірною причиною назвали відрив тромбу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.