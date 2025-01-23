Трамп видав указ про розсекречення документів про вбивство Кеннеді

Окрім даного гучного вбивства, мають бути відкриті файли і щодо загибелі інших відомих особистостей у ті роки, зокрема про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга.

"Через понад 50 років після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов'язані з цими подіями", - йдеться в указі Трампа.

Американський президент додав, що їхні родини та народ США "заслуговують на прозорість і правду".

"У національних інтересах нарешті невідкладно оприлюднити всі записи, пов’язані з цими вбивствами", - сказав Трамп.

В розпорядженні йдеться про те, що протягом 45 днів з дати видання даного наказу Директор національної розвідки та Генеральний прокурор Штатів разом із помічником президента з питань національної безпеки та радником глави держави переглянуть документи, пов’язані з убивством сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного Мартіна Лютера Кінга-молодшого, і мають "представити президенту план повного оприлюднення цих записів".

Розкриття документі про вбивство Кеннеді

Як повідомлялося раніше, ще під час своєї першої президентської каденції Трамп доручив у 2017 році відомствам внести правки в певні файли, зокрема розсекретити дані про справу щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, яке сталося 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас). Тоді в базі Національного управління архівів і документації були вперше опубліковані 2891 документ, пов'язаний з цим гучним убивством.

При цьому Трамп на прохання виконавчих органів і відомств США вирішив тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які можуть завдати шкоди національній безпеці країни.

Варто також зазначити, що у жовтні 2017-го закінчувався 25-річний термін секретності архіву документів про вбивство Кеннеді.

Додамо, напередодні інавгурації, 20 січня, Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи про вбивства президента Джона Ф. Кеннеді та пастора, доктора Мартіна Лютера Кінга.

Проект РБК-Україна Styler нещодавно докладно писав, хто такий Мартін Лютер Кінг, і чому Трамп говорить про нього.