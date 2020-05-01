Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, которая подтверждает, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Китае в в Уханьском институте вирусологии. Об этом он соощил на брифинге в Белом доме, передает РБК-Украина.

При этом Трамп отказался отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность.

"Он (коронавирус, - ред.) пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", − сказал он.

Трамп отметил, что Пекин либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

"Я бы сказал, что он (вирус, - ред.), вероятно, вышел из-под контроля", - сказал он.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

Также РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.