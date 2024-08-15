Трамп та Нетаньяху провели телефонну розмову про припинення вогню в Газі, - ЗМІ

У середу, 14 серпня, кандидат у президенти США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами двох американських джерел, політики обговорювали угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньяху укласти угоду. Однак він наголосив, що не знає, чи справді колишній президент сказав Нетаньяху саме це.

Як пише Axios, офіс Нетаньяху не спростував факт дзвінка, тоді як передвиборний штаб Трампа відмовився від коментарів.

Дзвінок відбувся за день до поновлення переговорів у четвер у Досі. Деякі офіційні особи розглядають їх як останній можливий шанс найближчим часом укласти угоду про припинення бойових дій у Газі та звільнити заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль, що власне, спровокувало війну.