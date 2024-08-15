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Трамп та Нетаньяху провели телефонну розмову про припинення вогню в Газі, - ЗМІ

Четвер 15 серпня 2024 06:14
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Трамп та Нетаньяху провели телефонну розмову про припинення вогню в Газі, - ЗМІ Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 14 серпня, кандидат у президенти США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Axios.

За словами двох американських джерел, політики обговорювали угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню.

Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньяху укласти угоду. Однак він наголосив, що не знає, чи справді колишній президент сказав Нетаньяху саме це.

Як пише Axios, офіс Нетаньяху не спростував факт дзвінка, тоді як передвиборний штаб Трампа відмовився від коментарів.

Дзвінок відбувся за день до поновлення переговорів у четвер у Досі. Деякі офіційні особи розглядають їх як останній можливий шанс найближчим часом укласти угоду про припинення бойових дій у Газі та звільнити заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль, що власне, спровокувало війну.

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Зазначимо, що нещодавно після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира «Хезболли» Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході загострилася. Іран звинуватив у вбивствах Ізраїль, але країна ніяк не прокоментувала свою причетність до цього. При цьому, визнала її в коментарі представникам США.

Водночас, новий лідер ХАМАС Ях'я Сінвар через посередників повідомив Ізраїлю про бажання провести переговори для припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий укласти угоду, проте ізраїльські служби безпеки ставляться до таких заяв скептично.

Тим часом дедалі більше американських чиновників заявляють, що Ізраїль домігся всього, чого міг домогтися у військовому відношенні в Газі. Зокрема, бомбардування Ізраїлем Гази, що тривають, лише збільшують ризики для мирного населення, а ймовірність подальшого ослаблення ХАМАС зменшилася. Зазначається, що ізраїльські війська серйозно відкинули ХАМАС, але вони ніколи не зможуть повністю знищити угруповання.

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Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
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