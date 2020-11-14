Трамп сказал, когда вакцина от COVID-19 появится в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса станет доступна для всего населения Штатов в апреле 2021 года. Вакцину разрабатывает компания Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.



По его словам, разрешение на экстренное использование препарата PFE.N, который разрабатывает Pfizer, будет получено "в ближайшее время".



Трамп отметил, что, как только вакцина будет доступна, ее поставят во все штаты за исключением Нью-Йорка, где губернатор Эндрю Куомо решил отложить этот вопрос.



Ранее РБК-Украина писало, что вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer не поступит в продажу в ближайшее время. Помимо того, что она должна получить разрешение регулирующих органов, доступность широкому кругу лиц будет ограничена из-за специальных условий хранения.

Напомним, вчера стало известно, что вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. Она успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, Британия - еще 50 млн.