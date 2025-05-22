Трамп шокував лідерів ЄС різкою заявою щодо війни в Україні, - BILD

За даними видання, після бесіди з Путіним під час закритої телефонної розмови між Дональдом Трампом і лідерами ЄС президент США несподівано заявив про різку зміну своєї політики щодо війни в Україні.

Джерел в уряді Німеччини повідомили виданню, що Трамп більше не вимагає від Москви 30-денного перемир'я, а також не має наміру вводити нові санкції, хоча раніше обіцяв це європейським союзникам.

BILD пише, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші учасники розмови були приголомшені заявою Трампа.

Анонімні джерела повідомили, що він, зокрема, сказав, що "Росія і Україна тепер будуть шукати рішення між собою".

Один зі співрозмовників BILD зауважив, що в цей момент "усі затамували подих" й ніхто навіть не наважився уточнити, чи означає це повний вихід США з підтримки України.

За словами джерел, Мерц постарався пом'якшити ефект від заяви Трампа і запропонував провести технічну зустріч представників сторін для підготовки можливих мирних переговорів. Як відомо, Трамп на це погодився, що дало змогу уникнути негайного розриву координації між США і Європою.

Проте в Берліні побоюються, що Трамп може в будь-який момент переглянути свої позиції. Видання пише, що повна відмова Вашингтона від участі в конфлікті та зняття американських санкцій з Росії, за оцінками аналітиків, може завдати серйозного удару по Україні.