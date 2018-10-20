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Трамп назвал смерть журналиста в консульстве Саудовской Аравии неприемлемой

Новости » Политика    20.10.2018 - 05:58
Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Американский президент прокомментировал обнародованную Саудовской Аравией информацию о смерти Джамаля Хашогги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит объяснению гибели журналиста Джамаля Хашогги, данному Саудовской Аравией, но считает произошедшее неприемлемым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также прокомментировал аресты, произведенные в Саудовской Аравии в рамках расследования исчезновения журналиста Washington Post.

"Я думаю, что это хороший первый шаг, это большой шаг. Это очень много людей, много людей, и я думаю, что это отличный первый шаг. Саудовская Аравия была нашим большим союзником. То, что произошло, неприемлемо", - сказал он.

В то же время Трамп считает, что предоставленные сегодня властями Саудовской Аравии сведения заслуживают доверия и пообещал обсудить их с ними, отметив, что к расследованию привлечены также третьи лица.

Напомним,19 октября власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку замглавы своей разведки. По версии Саудовской Аравии, между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.

Также сообщили, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии.

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