Трамп назвал смерть журналиста в консульстве Саудовской Аравии неприемлемой

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Американский президент прокомментировал обнародованную Саудовской Аравией информацию о смерти Джамаля Хашогги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит объяснению гибели журналиста Джамаля Хашогги, данному Саудовской Аравией, но считает произошедшее неприемлемым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также прокомментировал аресты, произведенные в Саудовской Аравии в рамках расследования исчезновения журналиста Washington Post.

"Я думаю, что это хороший первый шаг, это большой шаг. Это очень много людей, много людей, и я думаю, что это отличный первый шаг. Саудовская Аравия была нашим большим союзником. То, что произошло, неприемлемо", - сказал он.

В то же время Трамп считает, что предоставленные сегодня властями Саудовской Аравии сведения заслуживают доверия и пообещал обсудить их с ними, отметив, что к расследованию привлечены также третьи лица.

Напомним,19 октября власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку замглавы своей разведки. По версии Саудовской Аравии, между Хашогги и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.

Также сообщили, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии.