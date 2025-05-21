Трамп про розмову з Путіним: ми досягли значного прогресу, але це "кривава баня"

Розмова Трампа з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. При цьому з останнім він спілкувався двічі. Спочатку він зателефонував українському лідеру, після цього переговорив з диктатором й згодом знову вийшов на зв'язок із Зеленським.

Після телефонних переговорів голова Білого дому заявив, що Росія та України повинні розпочати переговори щодо припинення бойових дій та завершення збройного протистояння.

Також Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з Путіним як таку, що мала "прогрес". Та підтвердив думку, що російський диктатор нібито хоче миру з Україною.

Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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