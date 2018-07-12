Трамп рассказал об обязательствах США перед НАТО

Американский президент заявил, что обязательства США перед НАТО остаются очень сильными

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что обязательства США перед НАТО "остаются очень сильными". Об этом Трамп заявил после экстренной сессии НАТО, сообщает АР.

Так, по его словам, обязательства США по НАТО "остаются очень сильными".

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-участниц проводят экстренную сессию после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости повысить расходы на оборону.

Так, ранее президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта (ВВП).

"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов - слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют много на торговле", - отметил Трамп.

Он также раскритиковал Германию за выплату миллиардов России, от которой Берлин пытается защититься.

"Вдобавок ко всему, Германия начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности с нового трубопровода из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", - добавил Трамп.