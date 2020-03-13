Трамп проведет пресс-конференцию из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, проведет пресс-конференцию на тему коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского президента в Twitter.

Брифинг Дональда Трампа состоится в 21:00 по киевскому времени.

В то же время, издание Bloomberg сообщает, что в ходе пресс-конференции президент США может ввести чрезвычайное положение в Штатах из-за распространения нового коронавируса COVID-19. Однако, официального решения об этом пока нет.

Также издание отмечает, что чрезвычайное положение поможет Трампу привлечь дополнительное финансирование для противодействия распространению вируса на территории страны.

С 1960-х годов чрезвычайное положение в США объявляли всего несколько раз, из которых только два касались вспышек болезней: в 2000 году тогдашний президент Билл Клинтон объявил чрезвычайное положение в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за вируса лихорадки Западного Нила.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением коронавируса 8,3 млрд долларов. Еще 12 млрд долларов для борьбы с последствиями пандемии пообещал выделить Всемирный банк.