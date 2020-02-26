Трамп проведет брифинг по коронавирусу для опровержения ложной информации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сегодня проведет пресс-конференцию на тему коронавируса для того, чтобы опровергнуть ложную информацию, которую распространяют американские СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, низкие рейтинги ряда американских СМИ делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел еще хуже, чем есть на самом деле.

"Низкие рейтинги, поддельные новости MSDNC и CNN делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел как можно хуже, включая панические рынки, если это возможно. Точно так же их некомпетентные товарищи-демократы ничего не делают - все говорят, никаких действий. США в отличной форме!", - заявил Трамп.

Напомним, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что

мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.