Трамп прогнозирует рост смертности от коронавируса в США

В США в течение следующих трех недель следует ожидать большого числа смертей от коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

При этом он призвал СМИ не распространять слухи о коронавирусе и не сеять панику среди населения.

"Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей. Очень важно, чтобы некоторые СМИ прекратили распространять лживые слухи и порождать страх и даже панику в обществе. Я мог бы назвать их, но это все те же. Я думаю, они просто гонятся за рейтингами", - сказал Трамп.

По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, число заразившихся COVID-19 в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю.

"Мы оцениваем положение как в городских районах, так и в сельской местности. Согласно прогнозам, пик в этих горячих точках может быть достигнут в течение шести-семи дней", - сказала она.

По словам Биркс, если профилактические меры в Нью-Йорке, то число случаев заражения начнет снижаться, но снижение числа смертей произойдет позднее.

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек.

Также РБК-Украина писало, вечером 4 апреля количество жертв коронавируса в мире превысило 60 тысяч.