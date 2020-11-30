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Трамп призвал управление по медикаментам быстро утвердить вакцину Moderna

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что компания Moderna подает заявку на регистрацию ее вакцины от коронавируса. Американский лидер рассчитывает, что вакцина Moderna будет утверждена как можно скорее.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно быстрее рассмотреть заявку американской компании Moderna.

"FDA должно действовать быстро! Операция Warp Speed стала большим чудом современности", - написал он в соцсети.

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Напомним, сегодня американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 100% во время сложного течения заболевания COVID-19. Компания сегодня же собиралась подать заявку на регистрацию вакцины в США.

Также РБК-Украина писало, что вакцинация от коронавируса в США может начаться уже к Рождеству. В декабре могут зарегистрировать вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Добавим, по прогнозам ВОЗ, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаДональд ТрампКоронавирус