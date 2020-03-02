США ускорят разработку вакцины от коронавируса, - Трамп

ице-президент США Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Ней стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Кроме того, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что

по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.