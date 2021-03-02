ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Трамп привился от коронавируса еще в январе, - СМИ

Новина українською → США, Вторник 02 марта 2021 03:37
Трамп привился от коронавируса еще в январе, - СМИ Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Экс- президент США Дональд Трамп и его жена Меланья сделали прививки от коронавируса еще в январе, будучи главой государства. Дональд и Меланья Трамп в 2020 года переболели коронавирусом.

Об этом рассказал советник Трампа, передает Axios.

Какой именно вакциной привился экс-президент не уточняется. К его последнему дню работы на посту главы государства, 20 января, в США были одобрены препараты от Moderna и Pfizer.

Напомним, главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Однако призвал американцев сделать прививку любой из трех одобренных в США вакцин.

Как писало РБК-Украина, немецкие земли Саксония, Бавария и Тюрингия предложили помощь Чехии в борьбе с коронавирусом. Они передадут вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Вакцина Дональд Трамп вакцина от коронавируса
NEWS
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"