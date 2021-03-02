Трамп привился от коронавируса еще в январе, - СМИ

Экс- президент США Дональд Трамп и его жена Меланья сделали прививки от коронавируса еще в январе, будучи главой государства. Дональд и Меланья Трамп в 2020 года переболели коронавирусом.

Какой именно вакциной привился экс-президент не уточняется. К его последнему дню работы на посту главы государства, 20 января, в США были одобрены препараты от Moderna и Pfizer.

Напомним, главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Однако призвал американцев сделать прививку любой из трех одобренных в США вакцин.

Как писало РБК-Украина, немецкие земли Саксония, Бавария и Тюрингия предложили помощь Чехии в борьбе с коронавирусом. Они передадут вакцины.