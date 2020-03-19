Трамп принял военные полномочия для борьбы с коронавирусом

Президент США получит контроль над производством в стране
Президент США Дональд Трамп подписал закон о военном производстве в связи с пандемией коронавируса, который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой. Об этом Трамп написал в Twitter.
Согласно документу, президент получает чрезвычайные полномочия, позволяющие влиять на работу предприятий, принуждая их расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы.
"Я подписал акт об оборонном производстве для борьбы с китайским вирусом на случай, если нам понадобится запустить его в худшем случае в будущем. Надеюсь, в этом не будет необходимости", - написал Трамп.
Отметим, в США выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса, из них 139 человек умерли.
Напомним, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Ранее был введен запрет на поездки в США из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.
Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Выдача приостановлена на неопределенный срок.