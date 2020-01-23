Трамп первым из президентов США примет участие в марше против абортов

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 января, примет участие в "Марше за жизнь", участники которого выступают против абортов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на Twitter пресс-секретаря главы Белого дома Стефани Гришем.

Такие акции проходят ежегодно в знак протеста против решения Верховного суда от 1973 года о законности абортов.

Добавим, что во многих штатах США местная власть приняла запрет на аборты.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп предложил запретить аборты на поздних сроках беременности. В частности, Трамп призвал Конгресс принять закон о запрете абортов на поздних сроках беременности, сославшись на разногласия по этому вопросу в штатах Нью-Йорк и Вирджиния. Эта тема уже долгое время вызывает споры в американской политике.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина рассказал, что не поддерживает идею запрета на аборты.

"Я считаю, что аборт человек выбирает сам, пожалуйста. Я считаю, что запрещать нельзя", - сказал он.

Ранее в Варшаве (Польша) проводили акцию протеста против ужесточения закона об абортах.