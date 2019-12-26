ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп предостерег Россию от убийств мирных жителей Сирии

Новости » Политика     26.12.2019 - 20:38
Трамп предостерег Россию от убийств мирных жителей Сирии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

ООН призвала все стороны обеспечить доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию, Иран и Сирию по поводу убийств мирных жителей в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, тысячи мирных граждан в сирийской провинции Идлиб гибнут из-за действий Москвы, Дамаска и Тегерана.

"Эти страны убивают тысячи невинных людей. Турция усердно работает над прекращением этой резни, - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что ООН тоже обратила внимание на ситуацию в Идлибе. ООН призвала все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся.

Напомним, российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети. Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.

США отправили Корейскому полуострову четыре разведывательных самолета Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивойнаДональд ТрампСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь