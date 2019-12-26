Трамп предостерег Россию от убийств мирных жителей Сирии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

ООН призвала все стороны обеспечить доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию, Иран и Сирию по поводу убийств мирных жителей в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, тысячи мирных граждан в сирийской провинции Идлиб гибнут из-за действий Москвы, Дамаска и Тегерана.

"Эти страны убивают тысячи невинных людей. Турция усердно работает над прекращением этой резни, - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что ООН тоже обратила внимание на ситуацию в Идлибе. ООН призвала все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся.

Напомним, российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети. Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.