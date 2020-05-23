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Трамп пожертвовал квартальную зарплату на разработку лекарств от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 02:20
Трамп пожертвовал квартальную зарплату на разработку лекарств от коронавируса
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Ранее Трамп пожертвовал на борьбу с пандемией свою зарплату за IV квартал 2019 года

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за I квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб страны. Средства в размере 100 тысяч долларов пойдут на разработку лекарств против коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Fox News.

По ее словам,Трамп хочет почтить память людей, погибших от COVID-19.

Отмечается, что в начале марта президент США также пожертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией.

После победы на выборах в 2016 году Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на благотворительность. Ранее он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов и транспорта, а также департаменту образования и Национальному институту по борьбе с алкоголизмом.

Отметим, что по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,59 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 95 847 человек.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Также РБК-Украина сообщало, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca получила от США более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Дональд ТрампКоронавирус
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