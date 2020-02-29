Трамп повторно выдвинул Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, глава Белого дома уже второй раз номинирует Рэтклиффа для занятия этого поста.

"Я бы и раньше сделал это, но Джон хотел подождать, пока не будет готов отчет генерального инспектора" Минюста США, отметил Трамп. "Джон - незаурядный человек выдающегося таланта", - написал Трамп.

Напомним, впервые Трамп номинировал Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки в июле 2019 года. Однако через несколько дней Трамп снял его кандидатуру. По его словам, такое решение было принято из-за якобы "нечестного" отношения СМИ.

Тогда медиа обратили внимание на то, что Рэтклифф приукрасил свои профессиональные достижения и выразили опасения, что он не обладает необходимой квалификацией для занятия этой должности.

Американский лидер рассказал, что после разговора Рэтклифф решил остаться в Конгрессе. Он добавил, что вскоре объявит имя нового кандидата на пост директора Национальной разведки США.

Как сообщало РБК-Украина, 8 августа Трамп сообщил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Жозефа Магуайра.