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Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии COVID-19 по всему миру

Автор: Наталья Скороход

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Он потребовал компенсаций от Китая для всего мира.

Об этом сообщает Spiegel.

Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления на Республиканском конгрессе в Гринвилле.

Отметим, что происхождение коронавируса до сих пор расследуют в США. Этим занимается американская разведка.

Ранее ВОЗ заявила о том, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключается.

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