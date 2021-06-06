Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии COVID-19 по всему миру

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Он потребовал компенсаций от Китая для всего мира.

Об этом сообщает Spiegel.

Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления на Республиканском конгрессе в Гринвилле.

Отметим, что происхождение коронавируса до сих пор расследуют в США. Этим занимается американская разведка.

Ранее ВОЗ заявила о том, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключается.