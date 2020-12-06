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Трамп потребовал от губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов

Джорджия, Воскресенье 06 декабря 2020 01:54
Трамп потребовал от губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп потребовал от губернатора Джорджии Брайана Кемпа созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения результатов выборов. Днем ранее, 5 декабря, предвыборный штаб президента подал в суд иск о признании недействительными итогов голосования в штате.

Соответствующее сообщение появилось на странице Трампа в Twitter.

Штаб Дональда Трампа пытается оспорить результаты выборов сразу в нескольких штатах.

"У вас никогда не было сверки подписей. Ваши люди отказываются делать то, о чем вы просите. Что они скрывают? По меньшей мере немедленно запросите созыв специального заседания законодательного собрания. Это вы можете сделать с легкостью и прямо сейчас", - написал Трамп.

Так глава Белого дома ответил на сообщение губернатора штата, в котором тот заявил, что уже трижды призывал провести проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден укрепил свою победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу Байдена утвердил американский штат Калифорния.

Минюст США заявил об отсутствии значительных нарушений на выборах президента, которые могли бы свидетельствовать о фальсификации результатов голосования. В то же время Трамп продолжает утверждать обратное.

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