Трамп порівняв війну Путіна проти України з бійкою дітей: "Дайте їм поборотися"

Під час розмови Трамп допустив, що можливо доведеться дозволити Україні та Росії "трохи посваритися", перш ніж укладати мирну угоду, і припустив, що він може бути готовий запровадити нові санкції проти обох країн, якщо вирішить, що конфлікт не закінчиться.

"Ви іноді бачите, як двоє маленьких дітей б'ються як божевільні. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку. І ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розбороняли. Іноді краще дати їм поборотися деякий час, а потім розборонити їх", - сказав Трамп.

За його словами, він навів цю аналогію російському диктатору Володимиру Путіну під час вчорашньої розмови.

"Я сказав: "Пане президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають, перш ніж ви зможете їх розборонити, перш ніж вони зможуть бути розборонити". Але це досить відома аналогія. У вас є двоє дітей, вони б'ються, б'ються, б'ються. Іноді ви дозволяєте їм поборотися трохи", - заявив президент США.

Він вважає, що між Україною та Росією "багато ворожнечі" і йому необхідно з цим впоратись.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, вчора Трамп повів телефонну розмову з Путіним. За підсумками переговорів Трамп написав, що глава Кремля дуже рішуче попередив, що йому "доведеться відповісти" на атаки українських дронів.

При цьому у своїй заяві американський лідер навіть не засудив такі плани диктатора.