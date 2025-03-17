Хто вбив Кеннеді? Трамп вже завтра оприлюднить секретні файли

За словами американського лідера, 18 березня буде оголошено та представлено громадськості "всі файли", пов'язані з 35-м президентом США Кеннеді.

"Люди чекали цього десятиліттями", - зазначив Трамп під час виступу у Центрі виконавських мистецтв Джона Ф. Кеннеді.

Він додав, що доручив відповідальним особам, групі різних фахівців, яку зібрала директор національної розвідки Штатів Тулсі Габбард "підготувати ці матеріали, і вони будуть оприлюднені завтра".

Указ Трампа щодо розсекречення документів по Кеннеді

Нагадаємо, ще під час своєї першої президентської каденції Трамп доручив у 2017 році відомствам внести правки в певні файли, зокрема розсекретити дані про справу щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Тоді в базі Національного управління архівів і документації були вперше опубліковані 2891 документ, пов'язаний з цим гучним убивством.

При цьому Трамп на прохання виконавчих органів і відомств США вирішив тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які можуть завдати шкоди національній безпеці країни.

Варто також зазначити, що у жовтні 2017-го закінчувався 25-річний термін секретності архіву документів про вбивство Кеннеді.

Також повідомлялося, що 23 січня Трамп видав указ про розсекречення документів про вбивство Кеннеді.

Додамо, у лютому видання Axios писало, що ФБР після указу Трампа знайшло тисячі секретних записів про вбивство Кеннеді.