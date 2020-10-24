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Трамп пообещал, что пандемия коронавируса скоро закончится

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам на митинге во Флориде, что пандемия коронавируса скоро закончится. Он также уверен, что восстановится "нормальная жизнь".

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Об этом пишет Reuters.

Трамп на первом из двух митингов, запланированных на пятницу в штате Флорида, высмеял своего противника Джо Байдена. Он сказал, что бывший вице-президент и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая угрозу вируса.

"Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится", - сказал Трамп.

Ранее Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса.

Также Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи "катастрофой".

Напомним, Трамп заявил, что не будет закрывать США даже в случае второй волны заражения коронавирусом. Он также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.

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