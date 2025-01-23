В США засуджені за вбивство афроамериканця поліцейські отримали помилування від Трампа

Американський президент Дональд Трамп помилував двох правоохоронців. Чоловіки раніше були засуджені за вбивство афроамериканця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, Трамп помилував двох поліцейських, які були засуджені за вбивство у 2020 році 20-річного темношкірого чоловіка, на ім'я Карон Хілтон-Браун.
У вересні минулого року Теренс Саттон-молодший був засуджений до 66 місяців ув'язнення, а Ендрю Забавський - до 48 місяців ув'язнення за "несанкціоноване поліцейське переслідування, яке закінчилося зіткненням 23 жовтня 2020 року, що спричинило смерть 20-річного Карона Хілтона-Брауна на північному заході Вашингтона".
Однак врешті офіцери залишилися на свободі в очікуванні результатів розгляду їхніх апеляцій.
Департамент столичної поліції заявив, що Саттон, якому було близько 40 років, і Забавський, якому було близько 50 років, були "безстроково відсторонені від виконання службових обов'язків без збереження заробітної плати в очікуванні адміністративного процесу".
Наприкінці 2022 року, після дев'ятитижневого судового розгляду, Саттон був одноголосно визнаний федеральним судом присяжних винним у вбивстві другого ступеня, змові з метою перешкоджання та перешкоджанні правосуддю.
Ті ж присяжні визнали Забавського винним у змові з метою перешкоджання та перешкоджанні правосуддю.
Присяжні встановили, що Саттон спричинив смерть Гілтона-Брауна, керуючи поліцейським автомобілем зі "свідомим ігноруванням" надзвичайного ризику смерті або тяжких тілесних ушкоджень Гілтона-Брауна.
Також було встановлено, що Саттон і Забавський вступили в змову з метою приховати від офіційних осіб обставини дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі Гілтон-Браун.
Проте профспілка поліцейських округу Колумбія звернулася з проханням про помилування цих двох офіцерів.
Адвокат Саттона, Келлен Дуайєр, заявив, що хоча він і його клієнт були "впевнені, що окружний суд округу Колумбія скасував би цей вирок"
"Ми раді, що президент Трамп поклав край цьому переслідуванню раз і назавжди", - сказав він.
Адвокат Забавського, Крістофер Зампогна, також подякував Трампу.
Мати Гілтон-Браун, Карен Гілтон, розповіла виданню, що перед оголошенням про помилування вона була шокована і плакала, коли дізналася про можливе помилування.
Днями Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.
Нагадаємо, що 6 січня 2021 року Конгрес США збирався затвердити результати президентських виборів 2020 року, переможцем яких став Джо Байден, представник Демократичної партії.
Того дня біля будівлі Капітолію тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися на мітинг, який переріс у заворушення. Частина протестувальників прорвалася через кордон правоохоронців, увірвалася до Конгресу та вчинила сутички з охороною, що призвело до загибелі п'яти осіб.
РБК-Україна вже писало, що це рішення стало несподіванкою навіть для команди президента Трампа.
Однак примітно, що одна з засуджених за штурм Капітолію відмовилась від помилування Трампа.
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