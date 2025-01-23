В США засуджені за вбивство афроамериканця поліцейські отримали помилування від Трампа

За даними видання, Трамп помилував двох поліцейських, які були засуджені за вбивство у 2020 році 20-річного темношкірого чоловіка, на ім'я Карон Хілтон-Браун.

У вересні минулого року Теренс Саттон-молодший був засуджений до 66 місяців ув'язнення, а Ендрю Забавський - до 48 місяців ув'язнення за "несанкціоноване поліцейське переслідування, яке закінчилося зіткненням 23 жовтня 2020 року, що спричинило смерть 20-річного Карона Хілтона-Брауна на північному заході Вашингтона".

Однак врешті офіцери залишилися на свободі в очікуванні результатів розгляду їхніх апеляцій.

Департамент столичної поліції заявив, що Саттон, якому було близько 40 років, і Забавський, якому було близько 50 років, були "безстроково відсторонені від виконання службових обов'язків без збереження заробітної плати в очікуванні адміністративного процесу".

Наприкінці 2022 року, після дев'ятитижневого судового розгляду, Саттон був одноголосно визнаний федеральним судом присяжних винним у вбивстві другого ступеня, змові з метою перешкоджання та перешкоджанні правосуддю.

Ті ж присяжні визнали Забавського винним у змові з метою перешкоджання та перешкоджанні правосуддю.

Присяжні встановили, що Саттон спричинив смерть Гілтона-Брауна, керуючи поліцейським автомобілем зі "свідомим ігноруванням" надзвичайного ризику смерті або тяжких тілесних ушкоджень Гілтона-Брауна.

Також було встановлено, що Саттон і Забавський вступили в змову з метою приховати від офіційних осіб обставини дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі Гілтон-Браун.

Проте профспілка поліцейських округу Колумбія звернулася з проханням про помилування цих двох офіцерів.

Адвокат Саттона, Келлен Дуайєр, заявив, що хоча він і його клієнт були "впевнені, що окружний суд округу Колумбія скасував би цей вирок"

"Ми раді, що президент Трамп поклав край цьому переслідуванню раз і назавжди", - сказав він.

Адвокат Забавського, Крістофер Зампогна, також подякував Трампу.

Мати Гілтон-Браун, Карен Гілтон, розповіла виданню, що перед оголошенням про помилування вона була шокована і плакала, коли дізналася про можливе помилування.