Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву до біса: CNN публікує аудіозаписи заяв

"Я сказав Путіну: "Якщо ви вторгнетеся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу вам, у мене немає вибору", - сказав Трамп під час одного із заходів зі збору коштів у 2024 році.

Згідно з аудіозаписом, Путін відповів, що не вірить Трампу. "Але він повірив мені на 10%",- розповів Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що передав аналогічне попередження голові КНР Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, заявивши йому, що у відповідь США бомбитимуть Пекін.

"Він вважав мене божевільним", - сказав Трамп про Сі, а потім додав, що "у нас ніколи не було проблем".

Заяви Трампа

Ці висловлювання прозвучали в той час, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий термін. Вони були записані на благодійних заходах 2024 року в Нью-Йорку та Флориді.

Згодом їх отримали Джош Доусі, Тайлер Пейджер і Айзек Арнсдорф, які детально описали деякі з цих розмов у своїй новій книзі "2024". У травні Джош Доусі оприлюднив заяву Трампа про погрози Путіну "бомбити Москву" в The Washington Post. Однак сам аудіозапис раніше не публікувався.