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Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву до біса: CNN публікує аудіозаписи заяв

США, Середа 09 липня 2025 08:55
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Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву до біса: CNN публікує аудіозаписи заяв Фото: Трамп нібито погрожував Путіну розбомбити Москву (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Минулого року Дональд Трамп на закритій зустрічі донорів заявив, що одного разу він намагався утримати Володимира Путіна від нападу на Україну. Він погрожував "розбомбити Москву до біса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке публікує аудіозапис заяви.

"Я сказав Путіну: "Якщо ви вторгнетеся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу вам, у мене немає вибору", - сказав Трамп під час одного із заходів зі збору коштів у 2024 році.

Згідно з аудіозаписом, Путін відповів, що не вірить Трампу. "Але він повірив мені на 10%",- розповів Трамп.

Пізніше Трамп заявив, що передав аналогічне попередження голові КНР Сі Цзіньпіну щодо можливого вторгнення на Тайвань, заявивши йому, що у відповідь США бомбитимуть Пекін.

"Він вважав мене божевільним", - сказав Трамп про Сі, а потім додав, що "у нас ніколи не було проблем".

Заяви Трампа

Ці висловлювання прозвучали в той час, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий термін. Вони були записані на благодійних заходах 2024 року в Нью-Йорку та Флориді.

Згодом їх отримали Джош Доусі, Тайлер Пейджер і Айзек Арнсдорф, які детально описали деякі з цих розмов у своїй новій книзі "2024". У травні Джош Доусі оприлюднив заяву Трампа про погрози Путіну "бомбити Москву" в The Washington Post. Однак сам аудіозапис раніше не публікувався.

Трамп десятки разів бездоказово заявляв, що якби він був президентом США, то війна Росії проти України ніколи б не почалася.

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Дональд Трамп Володимир Путін
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