Трамп подписал законопроект о выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.

Напомним, 5 марта Сенат США одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Законопроект поддержали более 80 законодателей.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также сообщалось, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.