Трамп подписал закон о почти 500 млрд помощи для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оказании государственной помощи на 484 миллиарда долларов в связи с кризисом из-за коронавируса. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает CNBC.

Больше всего - 370 миллиардов долларов - выделяется на помощь малым предприятиям, поскольку они временно закрываются, пытаясь замедлить распространение Covid-19.

Еще 75 миллиардов долларов уйдут больницам, изо всех сил пытающимся покрыть расходы во время кризиса. Также 25 миллиардов долларов направятся на расширение тестирования на Covid-19.

Напомним, 21 апреля Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

Ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.