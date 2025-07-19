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Трамп подав до суду на WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну

Фото: Трамп подав до суду на The Wall Street Journal (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп подав позов до суду на газету The Wall Street Journal через публікацію матеріалу про його привітання секс-злочинця Джефрі Епштейна понад 20 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп, звинувативши редакцію у фальсифікації, зажадав компенсацію в розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів.

Зокрема, американський лідер звинуватив її в "кричущих порушеннях журналістської етики та стандартів достовірності інформації". У позові зазначено, що газета не опублікувала фотографію або листа, автором яких, за твердженнями журналістів, є президент США.

"Не існує справжнього листа або малюнка", - зазначив адвокат Трампа в позові, який подано до суду в Маямі.

Що передувало

У газеті вийшла стаття про те, що Трамп надіслав на 50-річчя Джеффрі Епштейна, якого було звинувачено у змові з метою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, привітання, в якому нібито натякнув на спільні таємниці.

Згідно з публікацією, лист американського лідера був непристойним і складався з кількох рядків машинописного тексту, огорнутих контуром оголеної жінки.

Трамп пригрозив судом The Wall Street Journal

Президент США категорично заперечував, що писав листа засудженому за сексуальні злочини фінансисту. Він звинуватив газету в наклепі й обіцяв подати на неї та її керівників до суду.

"Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", - йшлося в пості президента США.

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