Трамп подав до суду на WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну
Президент США Дональд Трамп подав позов до суду на газету The Wall Street Journal через публікацію матеріалу про його привітання секс-злочинця Джефрі Епштейна понад 20 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп, звинувативши редакцію у фальсифікації, зажадав компенсацію в розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів.
Зокрема, американський лідер звинуватив її в "кричущих порушеннях журналістської етики та стандартів достовірності інформації". У позові зазначено, що газета не опублікувала фотографію або листа, автором яких, за твердженнями журналістів, є президент США.
"Не існує справжнього листа або малюнка", - зазначив адвокат Трампа в позові, який подано до суду в Маямі.
Що передувало
У газеті вийшла стаття про те, що Трамп надіслав на 50-річчя Джеффрі Епштейна, якого було звинувачено у змові з метою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, привітання, в якому нібито натякнув на спільні таємниці.
Згідно з публікацією, лист американського лідера був непристойним і складався з кількох рядків машинописного тексту, огорнутих контуром оголеної жінки.
Трамп пригрозив судом The Wall Street Journal
Президент США категорично заперечував, що писав листа засудженому за сексуальні злочини фінансисту. Він звинуватив газету в наклепі й обіцяв подати на неї та її керівників до суду.
"Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", - йшлося в пості президента США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.