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Трамп подасть до суду WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну: що відомо

П'ятниця 18 липня 2025 05:14
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Трамп подасть до суду WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну: що відомо Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд звинуватив газету WSJ у фальсифікації історії з привітанням Джефрі Епштейну 20 років тому і пригрозив судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal і пост Трампа в соцмережі Truth Social.

Перш ніж перейти до статті, зазначимо, що 2006 року Епштейна звинуватили в сексуальному насильстві над дівчатками і це стало надбанням громадськості. Того ж року його заарештували.

Через 13 років, у 2019 році, він помер у в'язниці після повторного арешту. Цього разу його заарештували за звинуваченням у змові з метою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Повертаючись до теми Трампа, WSJ написало, що 2003 року Джеффрі Ептшейну виповнилося 50 років, і до цієї події Гіслен Максвелл готувала особливий подарунок. Зокрема, вона звернулася до його сім'ї та друзів. Одним із них був Дональд Трамп.

Згідно з документами, які вивчило WSJ, Максвелл зібрала листи Трампа і десятка інших соратників Епштейна для альбому до дня народження 2003 року.

Лист з ім'ям Трампа, який побачило видання, був непристойним, як і інші листи в альбомі.

Він складався з кількох рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який, судячи з усього, намальований від руки жирним маркером. Крім того, пара маленьких дуг позначає груди жінки, а підпис майбутнього президента - хвилястий напис "Дональд" нижче її талії - імітують лобкове волосся.

"З днем народження - і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом", - закінчується лист такими словами.

Що говорить Трамп

У вівторок увечері, в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп заперечив, що написав листа або намалював цю картину.

"Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова", - сказав він.

Крім того, Трамп повідомив виданню, що готується подати до суду, якщо видання опублікує цю статтю.

Як підсумок, WSJ опублікувало матеріал, після чого Трамп звинуватив видання в неправдивій інформації і заявив, що подасть до суду.

"Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", - сказано в пості президента США.

Трамп подасть до суду WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну: що відомоФото: пост Трампа (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Ще низка деталей від WSJ

За словами людей, які ознайомилися зі сторінками альбому, зібраного ще до першого арешту Епштейна 2006 року, - вони входять до переліку документів, вивчених співробітниками Міністерства юстиції, які розслідували справу Епштейна і Максвелл багато років тому.

Також видання пише, що минулі стосунки президента з Епштейном переживають непростий період. Зокрема, документи Міністерства юстиції, так звані "файли Епштейна", і те, хто або що в них міститься, опинилися в центрі "бурі", що охопила адміністрацію Трампа.

У середу, після гнівних заяв про те, що ці файли - фальшивка, створена демократами, президент Трамп обрушився з критикою на своїх прихильників за те, що вони не хочуть залишити це питання без уваги.

Маск натякнув на причетність Трампа до Епштейна

Нагадаємо, на початку червня між Ілоном Маском і Дональдом Трампом виник конфлікт після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт про податки і витрати.

Після цього обидва почали обмінюватися різкими заявами в соцмережах. Зокрема, Маск заявив, що Трамп фігурує у справах скандального Джеффрі Епштейна.

"Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, DJT!", - написав Маск.

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