Трамп побажав Байдену одужати після виявленого раку простати

Що сталося

Учора в офісі Байдена заявили, що в колишнього президента США діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози. Причому рак поширився на його кістки.

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, які посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - цитували ЗМІ.

В офісі додали, що хоч це і більш агресивна форма захворювання, але "рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його лікувати".

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