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Трамп побажав Байдену одужати після виявленого раку простати

Понеділок 19 травня 2025 01:52
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Трамп побажав Байдену одужати після виявленого раку простати Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп побажав колишньому лідеру Америки Джо Байдену якнайшвидшого одужання після того, як у нього діагностували "агресивну форму" раку простати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання (дружині експрезидента) Джилл і сім'ї, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання", - написав Трамп.

CNN пише, що заява знаменує собою співчуття до Байдена, якого Трамп продовжував критикувати і звинувачувати в зниженні когнітивних здібностей навіть після того, як він вибув із виборчих перегонів 2024 року.

Що сталося

Учора в офісі Байдена заявили, що в колишнього президента США діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози. Причому рак поширився на його кістки.

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, які посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - цитували ЗМІ.

В офісі додали, що хоч це і більш агресивна форма захворювання, але "рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його лікувати".

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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