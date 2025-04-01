Трамп підтвердив загибель трьох американських солдатів у Литві

"Троє з них уже не з нами, а один, на жаль, імовірно, належить до тієї самої категорії", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Відомо, що машина солдатів затонула в болоті. Як сказав Трамп, судячи з усього, "берег озера обрушився" під вагою техніки.

"Це надзвичайно важка машина, і якщо вона трохи зісковзнула, то... ймовірно, так воно і сталося, і вона перекинулася", - заявив президент США.