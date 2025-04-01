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Трамп підтвердив загибель трьох американських солдатів у Литві

Вівторок 01 квітня 2025 05:58
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Трамп підтвердив загибель трьох американських солдатів у Литві Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Литві вчора знайшли тіла трьох із чотирьох американських військовослужбовців, зниклих минулого тижня на полігоні. Президент США Дональд Трамп загибель щонайменше трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Троє з них уже не з нами, а один, на жаль, імовірно, належить до тієї самої категорії", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Відомо, що машина солдатів затонула в болоті. Як сказав Трамп, судячи з усього, "берег озера обрушився" під вагою техніки.

"Це надзвичайно важка машина, і якщо вона трохи зісковзнула, то... ймовірно, так воно і сталося, і вона перекинулася", - заявив президент США.

Що передувало

Солдати і бронетранспортер M88 Hercules зникли безвісти рано вранці 25 березня. Того дня вони проводили навчально-тренувальну операцію з технічного обслуговування, евакуюючи іншу американську машину на полігоні в Литві.

Учора вранці стало відомо, що таки вдалося знайти бронетранспортер, у якому могли перебувати військові. Пізніше стало відомо, що трьох військовослужбовців таки знайшли, однак вони були мертвими. Пошуки четвертого тривають.

Також було сказано, що саме загиблих не розголошуються. Спочатку про це оголосять родичам.

Детальніше про те, що відомо про цей трагічний інцидент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Литва Дональд Трамп
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