Трамп підтвердив загибель росіян у катастрофі біля Вашингтона, з Путіним про це не говорив

На борту літака, що розбився біля Вашингтона, були росіяни. Авіакатастрофа борту American Airlines з вертольотом Black Hawk сталася 29 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, Трамп висловив співчуття всім людям, у яких у катастрофі загинули друзі та родичі.
"Для членів сімей у Вічіті, штат Канзас, тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, і в усіх Сполучених Штатах", - сказав Трамп.
За даними президента США, у літаку, "на жаль, перебував російський контингент дуже талановитих людей".
"Дуже, дуже, дуже шкода, - чиї близькі були на борту цього пасажирського літака", - додав він.
За словами Трампа, США передадуть останки росіян, загиблих в авіакатастрофі, у РФ, але з главою Кремля про те, що сталося, він не говорив.
"Ні, не говорив. Не про це", - відповів Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи спілкувався він із Путіним щодо авіакатастрофи.
29 січня біля Вашингтона сталася авіакатастрофа. Зіткнулися літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines і вертоліт Black Hawk.
На борту літака перебувало понад 60 осіб. Зокрема, в салоні були представники школи фігурного катання Росії. За даними ЗМІ, вони поверталися додому з Учіто, де проходив Чемпіонат США з фігурного катання. На бору було понад 10 фігуристів, не рахуючи тренерів.
Як пізніше розповів Трамп, в авіакатастрофі ніхто не вижив, хоча трагедії можна було б уникнути. Детальніше про авіакатастрофу біля Вашингтона - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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