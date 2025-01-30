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Трамп підтвердив загибель росіян у катастрофі біля Вашингтона, з Путіним про це не говорив

Фото: на борту літака American Airlines, що розбився біля Вашингтона, були росіяни (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На борту літака, що розбився біля Вашингтона, були росіяни. Авіакатастрофа борту American Airlines з вертольотом Black Hawk сталася 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Трамп висловив співчуття всім людям, у яких у катастрофі загинули друзі та родичі.

"Для членів сімей у Вічіті, штат Канзас, тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, і в усіх Сполучених Штатах", - сказав Трамп.

За даними президента США, у літаку, "на жаль, перебував російський контингент дуже талановитих людей".

"Дуже, дуже, дуже шкода, - чиї близькі були на борту цього пасажирського літака", - додав він.

За словами Трампа, США передадуть останки росіян, загиблих в авіакатастрофі, у РФ, але з главою Кремля про те, що сталося, він не говорив.

"Ні, не говорив. Не про це", - відповів Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи спілкувався він із Путіним щодо авіакатастрофи.

Авіакатастрофа літака і вертольота біля Вашингтона

29 січня біля Вашингтона сталася авіакатастрофа. Зіткнулися літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines і вертоліт Black Hawk.

На борту літака перебувало понад 60 осіб. Зокрема, в салоні були представники школи фігурного катання Росії. За даними ЗМІ, вони поверталися додому з Учіто, де проходив Чемпіонат США з фігурного катання. На бору було понад 10 фігуристів, не рахуючи тренерів.

Як пізніше розповів Трамп, в авіакатастрофі ніхто не вижив, хоча трагедії можна було б уникнути. Детальніше про авіакатастрофу біля Вашингтона - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампАвіакатастрофа