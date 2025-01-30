Трамп підтвердив загибель росіян у катастрофі біля Вашингтона, з Путіним про це не говорив

На борту літака, що розбився біля Вашингтона, були росіяни. Авіакатастрофа борту American Airlines з вертольотом Black Hawk сталася 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, Трамп висловив співчуття всім людям, у яких у катастрофі загинули друзі та родичі.

"Для членів сімей у Вічіті, штат Канзас, тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, і в усіх Сполучених Штатах", - сказав Трамп.

За даними президента США, у літаку, "на жаль, перебував російський контингент дуже талановитих людей".

"Дуже, дуже, дуже шкода, - чиї близькі були на борту цього пасажирського літака", - додав він.

За словами Трампа, США передадуть останки росіян, загиблих в авіакатастрофі, у РФ, але з главою Кремля про те, що сталося, він не говорив.

"Ні, не говорив. Не про це", - відповів Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи спілкувався він із Путіним щодо авіакатастрофи.