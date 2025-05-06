Трамп підписав указ, що убезпечить США від пандемії масштабу COVID-19

Сполучені Штати більше не фінансуватимуть дослідження вірусів, що здатні викликати пандемію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та CNN.

Президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на обмеження федерального фінансування досліджень з посиленим функціоналом (gain-of-function), що передбачають зміну патогенів. Він припустив, що такі дослідження могли стати причиною спалаху пандемії COVID-19.

"Цілком можливо, у нас не було б цієї проблеми", - сказав Трамп журналістам у понеділок під час підписання указу в Білому домі.

Указ доручає Національному інституту охорони здоров’я та іншим федеральним агентствам виявити та припинити будь-які біологічні дослідження, які можуть становити загрозу для громадського здоров’я США. Білий дім заявив, що майбутнє фінансування досліджень вірусів, які мають потенціал спричинити пандемію, також буде заборонено, хоча поки що незрозуміло, наскільки широко діятиме ця заборона.

Хоча походження пандемії коронавірусу залишається нез’ясованим, деякі американські спецслужби дійшли висновку, що, ймовірно, COVID-19 поширився з Уханського інституту вірусології. Вчені, зокрема і в цій лабораторії, використовують як методи селекції, так і генетичну інженерію для того, щоб зробити віруси більш заразними, стверджуючи, що такі дослідження мають цінність для розробки вакцин та кращого розуміння патогенів.

"Не існує лабораторії, яка б робила це правильно, не існує лабораторії, яка б була захищена від витоків. Цей указ має на меті запобігти таким ненавмисним витокам у майбутньому, які становлять загрозу для людства", - заявив міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Комітети Конгресу США, які контролюються республіканцями, дійшли висновку, що найбільш імовірним джерелом пандемії був витік з лабораторії, і закликали адміністрацію заборонити дослідження з посиленим функціоналом.

Цей указ став одним із серії документів, пов’язаних зі сферою охорони здоров’я, які Трамп підписав у понеділок.

Мита на імпортні медикаменти

Інший указ, подробиці якого Білий дім поки що не надав, спрямований на стимулювання вітчизняного виробництва лікарських засобів.

Президент також пригрозив запровадити додаткові мита на медикаменти, виготовлені за кордоном, щоб стимулювати їх виробництво у США. У понеділок він заявив, що відповідна заява буде зроблена протягом "двох тижнів".

Крім того, Трамп анонсував ще одну заяву, яка стосуватиметься цін на лікарські препарати, вже найближчими днями.

"Наступного тижня ми зробимо важливу заяву щодо цього питання, яка стосуватиметься саме вартості ліків і медикаментів, тому що з нас здирають гроші", - сказав Трамп.