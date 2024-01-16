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Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

За попередніми підрахунками, Дональд Трамп переміг у кокусах Республіканської партії в Айові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп вже має 17 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, на якій оберуть єдиного кандидата від партії.

Фото: попередні підсумки кокусів Республіканської партії в Айові (edition.cnn.com)

Кокуси в Айові

У більшості штатів вибори відбуваються як завжди: потрібно з'явитися, проголосувати або, в крайньому випадку, відправити бюлетень поштою.

В Айові треба з'явитися особисто. Кокуси - збір громадськості, які відбуваються у церквах, школах, театрах чи звичайних будинках. На них потрібно з'явитися особисто та прийти у певний час. В Айові це 7 вечора.

Коли приходять виборці, представники кожного кандидата оголошують про підтримку свого кандидата і після цього відбувається голосування.

Вибори 2024 у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.

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