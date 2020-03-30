Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп объявил о продлении до 30 апреля действия рекомендаций о социальном дистанцировании

Пик смертности от коронавируса в США скорее всего будет достигнут в течение двух недель. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

Также он объявил о продлении до 30 апреля действия федеральных рекомендаций о социальном дистанцировании.

"Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель", - сказал Трамп.

"Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его", - добавил он.

Отметим, что Трамп ранее выражал заинтересованность в смягчении мер по предотвращению распространения коронавируса, по крайней мере, в тех частях страны, которые менее затронуты пандемией.

Кроме того, Трамп заявил, что ожидает начала восстановления США после пандемии коронавируса с 1 июня.

Напомним, в мире зарегистрировано 718 685 случаев заражения коронавирусом, из них в США - почти 140 тысяч. Количество смертей от коронавируса в Штатах достигло 2436.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавируса в одном лишь в Нью-Йорке, пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% ежедневно.