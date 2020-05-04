Трамп отрицает, что знал об угрозе COVID-19 до конца января

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разведка страны не докладывала ему о масштабах эпидемии коронавируса до последних чисел января. Об этом сообщает РБК-Украина на Twitter Трампа.

В апреле ряд СМИ сообщили, что разведка США была осведомлена о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря.

"Разведка только что сообщила мне, что я был прав и они не поднимали тему коронавируса до конца января. Это было как раз перед тем, как я запретил въезд в США из Китая", - заявил Трамп.

Он уточнил, что до этого времени спецслужбы не относились серьезно к эпидемии.

Ранее израильские СМИ писали, что разведка США предупредила союзников о коронавирусе еще в ноябре 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

До этого РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей.