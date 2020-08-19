Трамп отменил торговые переговоры с Китаем из-за пандемии COVID-19

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает Китай виновным в распространении вируса

Президент США Дональд Трамп отменил торговые переговоры с Китаем на фоне пандемии коронавируса. Американский лидер обвинил Китай в распространении вируса в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Торговое соглашение, заключенное в рамках первого этапа, вступившее в силу в феврале, предусматривало обсуждение выполнения соглашения каждые шесть месяцев. Вице-премьер Китая Лю Хэ должен был провести видеоконференцию с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином. Но переговоры отложили на неопределенный срок.

"Я отменил переговоры с Китаем. Я не хочу сейчас разговаривать с Китаем. То, что Китай сделал с миром, было немыслимо", - сказал Трамп.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму 36,5 млрд долларов в этом году.

Ранее Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США.