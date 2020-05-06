Трамп отказался от обещания, что вакцину разработают к концу года

Президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцина против коронавируса будет разработана к концу года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

Трампа спросили, убежден ли он в том, что вакцина будет разработана к концу года.

"Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, работающих над разработкой вакцины.

4 мая Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Тогда он сказал, что вакцина будет "скорее раньше, чем позже"

мериканский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Участниками первого этапа исследования стали здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

РБК-Украина писало, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.